Испания: Мадридским школьникам запретят пользоваться телефонами

Об этом подтвердили РИА Новости в правительстве автономного сообщества Мадрид.

Региональные власти собираются принять инструкцию о запрете мобильных и других гаджетов на уроках со следующего учебного года (2020-2021). Решение, смогут ли ученики пользоваться ими на переменах, останется за руководством школ.

По данным Национального института статистики, 22% испанских детей в возрасте до 10 лет имеют мобильный телефон, в 11 лет – 38%, в 12 лет – 64%, в 13 – 84%, в 14 – 92%, в 15 – 94%.

"Мы хотим гарантировать право учеников на получение образования и повысить уважение к преподавателям", - написал в Twitter заместитель председателя правительства сообщества Мадрид Игнасио Агуадо.

"Речь идет о мере, направленной на улучшение результатов образования учеников, особенно тех, у которых наибольшие проблемы с учебой, она также направлена на борьбу с интернет-буллингом", - пояснили в департаменте образования, сообщает газета Mundo.

Меры планируется ввести на всех этапах школьного обучения, кроме от нуля до трех лет. Исключениями станут случаи, когда использование мобильных обусловлено учебной необходимостью, а также состоянием здоровья. Наказание за невыполнение новых норм руководство учебных заведений будет определять самостоятельно.

До сих пор учебные центры имели право сами ограничивать использование мобильных.

Исследование, проведенное Лондонской школой экономики, свидетельствует: ограничительные меры на использование мобильных на уроках повышают среднюю успеваемость на 6,4%, а в случае учащихся с низкими оценками – на 14%.

Мадрид станет третьим испанским регионом, где будет введена эта мера, - пользоваться телефонами на уроках уже запрещено в Галисии и Кастилии-ла-Манче. С 2018 года запрет приносить в школу мобильные и любые гаджеты существует во Франции.