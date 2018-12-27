Испания: Мадриду выдвинули ультиматум

В случае его непринятия, Барселона грозит саботажем.

Глава женералитета Каталонии Ким Торра передал премьер-министру Испании Педро Санчесу пакет предложений о "демократическом соглашении", состоящий из 21 пункта, сообщило каталонское правительство.

Встреча Торры с Санчесом состоялась еще 20 декабря, однако ее детали глава автономного сообщества сообщил только во вторник после традиционного возложения цветов на могилу первого главы женералитета Каталонии - Франсеска Масии, 85 лет со дня смерти которого отмечалось во вторник.

В свое речи Торра отметил, что в число выдвинутых им инициатив входит "реализация права (Каталонии) на самоопределение, включая создание международной комиссии, которая выступит посредником между правительствами Каталонии и Испании".

Глава региона предупредил, что в случае отсутствия ответа каталонские власти не поддержат проект государственного бюджета Испании, пишет euromag.ru.

В Каталонии 21 декабря 2017 года прошли досрочные выборы в региональный парламент, назначенные после того, как правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, распустив местные правительство и парламент в связи с проведением незаконного референдума о независимости.

Борьба каталонцев за выход из испанского королевства идет несколько веков. Национальный день Каталонии, 11 сентября, напоминает о том, что в 1714 году свою автономию она потеряла; это произошло после Войны за испанское наследство. Автономия была восстановлена лишь в 1979 году после смерти диктатора Франсиско Франко, но полностью каталонцев не удовлетворила.

Сепаратизму способствует и то, что Автономная область Каталония с населением в 16 % от общего населения Испании дает четверть валового национального продукта страны — в национальный бюджет Каталония платит на 16 млрд евро больше, чем получает обратно; долг Каталонии превысил 51 млрд евро.

Кроме того, каталанский язык заметно отличается от испанского[2]. Лозунг «Мадрид нас грабит!» стал главным катализатором сепаратистских настроений и желания отделиться от королевства любой ценой. При этом до 90 % продукции, производимой в Каталонии, реализуется на испанском рынке.