Испания: магазин немецкой марки Leica в Мадриде

Сама Королева Елизавета бережно хранит камеру Leica, которую ей подарили в 1958 году во время празднования шестидесятилетия. С помощью камер этой марки были сделаны такие культовые фотографии, как портрет Че Гевары (автор Альберто Корда), «День Победы над Японией на Таймс-сквер» (автор Альфред Эйзенштадт), портрет Мухаммеда Али (автор Томас Хепкер). «Использование камер нашей марки - это своего рода культ, но не из-за роскоши и престижа, а из-за качества получаемых фотографий», – рассказывает Антонио Виларес, директор международного сектора компании Leica.

С сентября прошлого года любители фотографии могут найти Leica Store в Мадриде (Calle de José Ortega y Gasset, 34), который пока является единственным магазином этой марки в Испании. Антонио Виларес делится радостью от того, что культовый магазин расположился в районе Саламанка, где царит особая атмосфера, т.к магазин окружают институты, связанные с искусством. Каждый магазин Leica в 28 странах мира старается отразить характер города, в котором располагается. Поэтому, по словам директора, в оформлении магазина в Мадриде можно заметить сочетание классического и современного искусства, как и в самой столице Испании. В пространстве нового Leica Store площадью 350 квадратных метров есть место не только для многочисленной фототехники, но и для творческой деятельности, связанной с фотографией. Здесь проводятся лекции, курсы, фото-прогулки и разнообразные выставки. «Мы хотим, чтобы это был дом семьи марки Leica в Мадриде», – заявляет Антонио Виларес. Подробнее о самом магазине и мероприятиях можно ознакомиться на сайте https://es.leica-camera.com/.

Сюда можно прийти не только с намерением приобрести камеру, но и для того, чтобы открыть для себя многообразие и историю развития фотоискусства, которое призвано быть отражением происходящего. Галерея Leica Gallery Madrid, расположенная в том же пространстве, что и магазин, является знаковым местом для испанских коллекционеров и любителей фотографии, которые хотят купить или насладиться уникальными произведениями этого вида искусства. В ней делается акцент на работы ибероамериканских мастеров разных годов, пишет espanarusa.com.