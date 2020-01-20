Испания: магазин в Бильбао начал брать 15 евро за примерку одежды

Это вызвало дискуссию в социальных сетях. Не все одобрили нововведение.

Против платных примерочных выступили и в обществе защиты потребителей. Там заявили, что решение Pascual Bilbao вредит всему сектору. Кроме того, там сомневаются в законности такой практики.

Специалисты предупреждают, что клиент всегда может купить вещь, забрать её домой, а потом вернуть в течение двух лет. По закону, с него не должны брать никаких денег за это. И если все начнут действовать так, магазины будут нести убытки, пишет noticia.ru.

Владельцы магазина оправдывают платную примерку необходимостью защитить свой бизнес от тех, кто «приходит, чтобы набраться идей, а покупает в других местах». Скорее всего, они имеют в виду интернет-магазины, где часто можно найти нужную вещь и купить её дешевле.