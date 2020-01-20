Испания: магазин в Бильбао начал брать 15 евро за примерку одежды

Понедельник, 20 Январь 2020 Испания Испания

Испания: магазин в Бильбао начал брать 15 евро за примерку одежды

Магазин классических мужских костюмов Pascual Bilbao ввёл платную примерку.

Это вызвало дискуссию в социальных сетях. Не все одобрили нововведение.

Против платных примерочных выступили и в обществе защиты потребителей. Там заявили, что решение Pascual Bilbao вредит всему сектору. Кроме того, там сомневаются в законности такой практики.

Специалисты предупреждают, что клиент всегда может купить вещь, забрать её домой, а потом вернуть в течение двух лет. По закону, с него не должны брать никаких денег за это. И если все начнут действовать так, магазины будут нести убытки, пишет noticia.ru.

Владельцы магазина оправдывают платную примерку необходимостью защитить свой бизнес от тех, кто «приходит, чтобы набраться идей, а покупает в других местах». Скорее всего, они имеют в виду интернет-магазины, где часто можно найти нужную вещь и купить её дешевле.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)