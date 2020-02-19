Испания: магазин в Жироне оштрафовали на 3000 евро

Небольшой продуктовый магазин в муниципалитете Баньолес (провинция Жирона) оштрафован на 3000 евро за продажу алкогольных напитков несовершеннолетнему.

У полицейских возникли подозрения в том, что сотрудники магазина не соблюдают закон о продаже спиртных напитков несовершеннолетним. Было установлено наблюдение, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов заметили, что продавец не просит юного покупателя предъявить удостоверение личности.

Заодно полицейские проверили все близлежащие магазинчики, пишет noticia.ru.