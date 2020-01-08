Испания: магазинов Inditex по всему миру уже более 7500
Гигант ритейла из Галисии триумфально шествует по планете, продавая свои изделия в 7486 магазинах по всему миру.
Популярная группа Inditex продолжает покорять планету при помощи открытия новых магазинов. По состоянию на конец третьего квартала 2019 года, компания имела 7486 торговых заведений, что на 66 больше, чем было в конце первого семестра. В течение первых девяти месяцев торговый гигант открыл 41 магазин в 96 странах мира, пишет espanarusa.com.
Zara – самая звездная составляющая торговой группы. Она имеет наибольшее количество магазинов по всему миру – 2139. За последние три месяца Zara приобрела ещё 16 новых торговых точек. Кроме того, бренд продолжает стратегию по реформированию коммерческой сети при помощи реконструкции и улучшения старых помещений. Недавно вновь открыл свои двери флагманский магазин Zara на Пасео-де-Грасиа в Барселоне, который был полностью отремонтирован, а торговые пространства магазина были увеличены.
За Zara следует Stradivarius – одна из самых популярных и активных сетей Inditex как с точки зрения популярности, так и с точки зрения открытия новых магазинов. Stradivarius преодолел порог в тысячу магазинов, открыв за последние девять месяцев десятки заведений. Тем временем Oysho и Bershka открыли по десять новых магазинов, увеличив свою коммерческую сеть до 1111 и 677 торговых точек соответственно.
Также продолжили увеличивать свое присутствие на рынке другие известные бренды компании: в восьми новых магазинах расположилась Zara Home, в шести – Massimo Dutti и еще в пяти- Pull & Bear.