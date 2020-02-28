Испания: магазину перчаток исполнилось 134 года

У магазина перчаток Guantes Luque с более чем столетней историей до сих пор нет ни веб-сайта, ни адреса электронной почты.

Тот, кто хочет познакомиться с их товаром, должен сам приехать в магазин и пообщаться с хозяином вживую. Так сохраняется особая атмосфера индивидуального подхода к каждому клиенту, в независимости от того, покупает он что-то или нет. Некоторые захаживают сюда, как в музей: послушать истории, посмотреть на перчатки, как на произведения искусства, пишет espanarusa.com.

Магазин, которому исполнилось 134 года - это семейный бизнес, секреты которого передаются из поколения в поколение. Альваро Руис, который 15 лет назад принял семейную эстафету, сейчас располагает мастерской и магазином со складом. Здесь не следует ждать роскоши: беспорядочно расставленные стопки перчаток, манекены и коробки создают непринужденную обстановку, которая наполнена творчеством. Здесь же в зале располагаются некоторые швейные машины, кусочки кожи и старинные манекены. Альваро Руис рассказывает, что семейный бизнес держится на плаву благодаря постоянным клиентам, которые ценят традиции и ручную работу. Их перчатки часто заказывают известные люди Испании, а также они создаются специально для некоторых театральных представлений или киносъемок.

Здесь можно часто увидеть пожилых местных жителей, которых притягивает атмосфера прошлой эпохи, а также многочисленных американских туристов, которые охотятся за эксклюзивными качественными экземплярами. Кроме кожаных перчаток здесь также можно найти вязаные варианты. Их создают две пожилые швеи, для которых этот труд – работа всей жизни. Альваро сетует, что сейчас утрачиваются традиционные техники, а ручной труд потерял свою ценность. По его словам, все меньше молодых людей заглядывает к нему в магазин в поисках интересных экземпляров, они предпочитают отправляться в модные магазины. «Я не думаю, что я владею бизнесом, вышедшим из моды. Перчатки всегда вне моды. Классика – это современность», - добавляет он.