Испания: Малага - лучшее европейское направление 2019

Малага принимает участие в конкурсе на звание лучшего туристического направления Европы 2019 года, который проводится организацией European Best Destinations (EBD).

В общей сложности на этот титул претендуют 20 направлений. В их числе Вена, Рим, Азорские острова, Женева, Берлин, Лиссабон, Братислава и Эдинбург, пишет noticia.ru.

Голосование проходит в формате онлайн на сайте организации. Мэрия Малаги активно призывает голосовать за столицу Коста-дель-Соль. Сделать это можно до 5 февраля без регистрации, но сайт принимает не более одного голоса в неделю.

Включив Малагу в список номинантов, EBD отметила ее уникальность, которая заключается в сочетании традиций и современности, обширного культурного предложения, пляжей, гастрономии, шопинга и впечатляющих мероприятий.