Испания: Малага - лучшее европейское направление 2019

Пятница, 18 Январь 2019 Испания Испания

Испания: Малага - лучшее европейское направление 2019

Малага претендует на звание лучшего европейского направления 2019 года.

Малага принимает участие в конкурсе на звание лучшего туристического направления Европы 2019 года, который проводится организацией European Best Destinations (EBD).

В общей сложности на этот титул претендуют 20 направлений. В их числе Вена, Рим, Азорские острова, Женева, Берлин, Лиссабон, Братислава и Эдинбург, пишет noticia.ru.

Голосование проходит в формате онлайн на сайте организации. Мэрия Малаги активно призывает голосовать за столицу Коста-дель-Соль. Сделать это можно до 5 февраля без регистрации, но сайт принимает не более одного голоса в неделю.

Включив Малагу в список номинантов, EBD отметила ее уникальность, которая заключается в сочетании традиций и современности, обширного культурного предложения, пляжей, гастрономии, шопинга и впечатляющих мероприятий.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья