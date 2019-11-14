Испания: Mango призывает участвовать в составлении новой коллекции

Четверг, 14 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: Mango призывает участвовать в составлении новой коллекции

Фирма Mango призвала покупателей участвовать в составлении новой коллекции.

Mango запускает акцию «Your Choices Make Us», которая предоставит возможность клиентам компании принимать решения относительно коллекции весна-лето 2020, пишет regnum.ru.

Об этом сообщает Buro 24/7.

В течение нескольких недель подписчики официального аккаунта бренда в Instagram будут иметь возможность выбрать конкретные модели для поставки в различные магазины и влиять на иные решения, касающиеся новой коллекции.

Mango ранее также прислушивалась к мнению своей огромной инстаграм-аудитории, насчитывающей почти 11 миллионов человек. Подписчики могли выбирать конкретные аксессуары для каждого образа во время сезона весна-лето 2018.

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