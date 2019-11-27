Испания: Mango сделал коллаборацию с блоггером

На сегодняшний день она руководит своей собственной компанией Man Repeller, имеющей то же название, что и ее модный блог, с которого все начиналось. Одна из крупнейших в мире модных многонациональных компаний с 35-летним опытом Mango отметила талант девушки и предложила ей сотрудничество по созданию новой капсульной коллекции.

«10 лет назад я создавала блог, лежа в своей кровати», – рассказывает Леандра Медин, добавляя, что до сих пор не может поверить, что создала коллекцию с крупнейшей модной компанией. Капсульная коллекция поступила в продажу 30 октября в 110 странах, в которых можно найти магазины испанской марки. Это простая коллекция с добавлением деталей в деревенском стиле, цветочной вышивки и бахромы. Все эти элементы придают одежде эксклюзивность, пишет espanarusa.com.

«У них такая мощная команда дизайнеров. Они полностью приняли мои идеи, поэтому удалось вложить в эту коллекцию всю энергию и гамму эмоцию, как я и хотела», – делится девушка впечатлениями о своей работе с Mango. Она хотела, чтобы ее одежда стала отражением домашнего новогоднего праздника: что-то праздничное, но при этом неформальное и уютное. В этой коллекции представлена только женская одежда, потому что она создавалась по принципу «то, что я хочу надеть сама».

Помимо фэшн-блога, отражением деятельности Леандры является ее страница в Инстаграм, на которую подписано более 2,2 миллиона пользователей. Девушка отмечает, что социальные сети полностью изменили отношение людей к моде, приблизив ее к пользователям. Свою страницу в Инстаграм Леандра считает открытой и свободной, делая акцент на самовыражении, чувстве юмора и отсутствии большого количества рекламы. За эти 10 лет ее блог из журнала о модных тенденциях превратился в интернет-магазин с собственными продуктами и в плод креативного сотрудничества с испанской маркой Mango, представители которой презентуют талант девушки в Испании и за ее пределами. Леандра Медин отмечает, что создавала блог с целью публиковать статьи на модные темы, которые хотелось бы читать широкой аудитории. Современные возможности всемирной паутины помогли ей продвинуть свое творчество в других странах. Нет ничего невозможного, смело идите к своим мечтам!