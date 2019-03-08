Испания: Марбелья признана одним из лучших в мире направлений

Ведущий рыболовный портал FishingBooker назвал Марбелью одним из десяти лучших направлений для любительской рыбалки.

«Ежегодно миллионы людей устремляются на Коста-дель-Соль в поисках солнца, моря, песка и сангрии. А Марбелья - самое популярное направление», - говорят авторы рейтинга. «Это отличный город для неспешного времяпрепровождения и наслаждения замечательными ресторанами, магазинами и пляжами», - добавляют они.

Стоит отметить, что десятка лучших направлений - это результат тщательного отбора более 1750 городов по всему миру, пишет noticia.ru.

По словам экспертов, скалистые берега в окрестностях Марбельи служат отличным укрытием для множества рыб. «Другие места на Коста-дель-Соль чересчур песчаные, поэтому Марбелья подходит для рыбалки лучше всего», - заявил представитель портала.