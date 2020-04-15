Испания: Мариано Рахой нарушил карантин

Среда, 15 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: Мариано Рахой нарушил карантин

Бывший глава испанского правительства Мариано Рахой нарушает карантин, выходя на улицу для занятий спортом.

Об этом сообщает испанский телеканал La Sexta.

При этом с 14 марта в королевстве введены строгие правила изоляции. Покидать дом можно только для посещения магазина или аптеки, для поездок на работу и для помощи другим людям. Занятия спортом на улице запрещены, пишет rg.ru.

Однако свидетели засняли на видео и передали телеканалу съемку, как Рахой занимается спортивной ходьбой. Не исключено, что о поведении бывшего главы правительства рассказали соседи, недовольные тем, что Рахой не соблюдает требования властей.

МВД Испании, по информации телеканала La Sexta, обещало провести расследование.

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