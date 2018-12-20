Испания: марокканец взобрался на здание, чтобы спасти женщину

Это произошло около 17:30 в четверг, несколько человек проходили в этот момент по улице и видели, как мужчина пытался задушить женщину при помощи шнурка от шторы. Семейные драки у этой пары с африканскими корнями случались и ранее.

Мохамед Карзази, молодой житель этого района, объяснил, что он использовал выступы на здании и электрические провода, чтобы попасть в квартиру через окно и сбить с ног агрессора. Свидетели сообщили, что он залез наверх,«как Человек-паук».

Перед тем как двинуться вверх по стене, молодой человек выложил из карманов ключи от дома и пиджак, в котором лежали его документы и кошелек. Позднее он обнаружил, что кошелек из пиджака украли, пишет espanarusa.com.

Приехавшая по вызову соседей полиция задержала мужчину, обвиняемого в избиении, и отвезла женщину и двоих ее детей в больницу.

Карзази, который проживает в Испании в течение семи лет и работает в местном баре, не считает свой поступок чем-то исключительным, полагая, что на это способен каждый, хотя иногда людям не хватает смелости. Он также считает, что каждый человек, который может спасти жизнь, должен это сделать.