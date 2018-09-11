Испания: Марсело получил четыре месяца тюрьмы

Вторник, 11 Сентябрь 2018 Испания Испания

Испания: Марсело получил четыре месяца тюрьмы

Футболист мадридского «Реала» и сборной Бразилии Марсело договорился с прокуратурой Испании о 4-месячном тюремном сроке и штрафе за неуплату налогов, сообщает  ElMundo .

Ранее прокуратура предъявила Марсело обвинения в создании структуры, с помощью которой он в 2011, 2012 и 2013 годах скрыл доходы, полученные от реализации имиджевых прав, и не уплатил налогов в казну на сумму почти в 491 тысячу евро.
По условиям соглашения с прокуратурой бразильский футболист возместит сумму неуплаченных налогов и проценты по невыполнению своих обязательств, а также заплатит 196 тысяч евро штрафа. Тюремный срок Марсело по условиям испанского законодательства, вероятно, будет заменен штрафом. В результате бразилец в общей сложности выплатит государству около 800 тысяч евро.
Ранее аналогичные проблемы с налогами в Испании имели бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, экс-форвард мадридского клуба Криштиану Роналду и другие футболисты.

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