Испания: MásMóvil запускает сеть мультибрендовых магазинов

Согласно данным портала el Economista, компания взялась за реализацию новой концепции мультибрендовых магазинов. В одном месте клиенты смогут получить услуги всей родственной линейки брендов: MásMóvil, Yoigo, Pepephone и Llamaya. Модель развития сети будет основана на франчайзинге – эту схему Yoigo уже использует в передовых городах Испании, пишет espanarusa.com.

В офисах MasLife все физические и корпоративные клиенты смогут подобрать продукцию или услуги в зависимости от интересов и потребностей. Открывая новые магазины, MásMóvil стремится к так называемой «омниканальности», то есть к использованию как физических (оффлайн), так и цифровых (онлайн) каналов коммуникации с клиентами.

Группа, возглавляемая Мейнрадом Шпенгером, планирует оказать влияние на такие ценности, как «взгляд покупателя», «позитивный настрой» и «простоту». Все это будет присутствовать в MasLife, если верить источникам внутри компании.