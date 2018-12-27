Испания: MásMóvil запускает сеть мультибрендовых магазинов

Четверг, 27 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: MásMóvil запускает сеть мультибрендовых магазинов

Испанский телекоммуникационный оператор MásMóvil расширяет свою дистрибьюторскую сеть с запуском новых торговых точек MasLife.

Согласно данным портала el Economista, компания взялась за реализацию новой концепции мультибрендовых магазинов. В одном месте клиенты смогут получить услуги всей родственной линейки брендов: MásMóvil, Yoigo, Pepephone и Llamaya. Модель развития сети будет основана на франчайзинге – эту схему Yoigo уже использует в передовых городах Испании, пишет espanarusa.com.

В офисах MasLife все физические и корпоративные клиенты смогут подобрать продукцию или услуги в зависимости от интересов и потребностей. Открывая новые магазины, MásMóvil стремится к так называемой «омниканальности», то есть к использованию как физических (оффлайн), так и цифровых (онлайн) каналов коммуникации с клиентами.

Группа, возглавляемая Мейнрадом Шпенгером, планирует оказать влияние на такие ценности, как «взгляд покупателя», «позитивный настрой» и «простоту». Все это будет присутствовать в MasLife, если верить источникам внутри компании.

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