Испания: массаж и классическая музыка как часть заботы о коровах

200 взрослых коров и 200 телят получают массаж и слушают классическую музыку, питаясь ячменем и кукурузой и довольно свободно передвигаясь по лугам. У них есть возможность укрыться от сильного дневного солнца в широких сараях с высокими крышами, где большое пространство позволяет им чувствовать себя свободно. Их группируют по возрасту, чтобы облегчить взаимодействие и избежать конкуренции за еду. Раньше у каждого члена коровьей семьи было собственное имя, но сейчас из-за большого количества коров это достаточно сложно. Каждая корова имеет цифровой код, который позволяет не только идентифицировать ее, но и узнать подробную информацию о перенесенных заболеваниях, повреждениях и проведенном ранее лечении, пишет espanarusa.com.

Как рассказывает владелец животноводческого комплекса Can Ribas Хосеп Мария Руис, который является потомственным фермером, его коровы не уклоняются от контакта с человеком и не проявляют какого-либо беспокойства, что является одним из показателей благосостояния животных, согласно стандартам качества организации Compassion In Global Farming. Для владельца фермы ни музыка, ни массаж не являются проявлением лишней роскоши, для него это необходимая часть заботы о животных для получения качественного молока.

Can Ribas уже 13 лет является частью сети около 200 семейных ферм по всей Испании, в которых Danone закупает свежее молоко для своих йогуртов. Недавно ферма получила награду за лучшую разработку в рамках вручения наград IX Premios Ganaderos, присуждаемых Danone семейным фермам, которые больше всего делают ставку на инновации и постепенное улучшение производственного процесса и качества продукции. Кроме того, французская компания превратила владельца фермы и его семью в актеров на один день, сняв их в видеоклипе о повседневной фермерской жизни. Хосеп Мария Руис и его дети предстали в роли самих себя - людей, которые наслаждаются возможностью жить на этой плодородной земле и заботиться о своих черно-белых подопечных.