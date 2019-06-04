Испания: мастер по керамике из Бургоса создал деревню без жителей

Фасады его домов, где камень органично сочетается с деревом, и уютные мощеные улочки отправляют своих посетителей в путешествие во времени в другую эпоху. На стенах домов можно увидеть старинные рекламные плакаты, а в традиционном баре предметы интерьера прошлого. Магазин галантереи знакомит гостей со старинными швейными аксессуарами и тканями, а школа чернильницами и перьями для письма, которыми выводили первые буквы школьники в прошлом веке. В мастерских стоят измерительные и сортировочные инструменты, предназначенные для зерна и муки. Единственными людьми в этом маленьком мире являются туристы, человек, который его построил, и несколько охранников, пишет espanarusa.com.

Его создатель, Феликс Яньес, называет этот населенный пункт «самой большой скульптурой в мире». Построенный рядом с городом Кинтанилья-дель-Агуа, он считается музейным комплексом в реальном масштабе под открытым небом. Талантливый 58-летний мастер керамики начал строительство в 2008 году, когда его постоянная работа, которая заключалась в создании керамических изделий для ярмарок в округе, стала пользоваться меньшим спросом. «Идея состояла в том, чтобы создать пространство для семьи с площадью не более 200 квадратных метров. Такой вот мой личный каприз», – вспоминает Яньес, чье творение, которое он назвал Territorio Artlanza, разрослось до 15 000 квадратных метров. В скором времени ожидается его расширение, после которого вся территория достигнет площади 20 000 квадратных метров. Посещение этого музейного комплекса стоит четыре евро.

После постройки площади и центральных зданий, Яньес начал приобретать соседние земли, которые не использовались для выращивания сельскохозяйственных культур. С помощью друзей и соседей он собирал натуральный строительный материал: бревнаможжевельника, огромные валуны, небольшие камни. Также потихоньку копились старинные элементы интерьера, которые ему передавали жители близлежащих городов, которые являлись символами ушедшей эпохи, рассказывающими свою историю. «Я вижу, что многие гости комплекса очень эмоционально реагируют на них, вспоминая свое детство и молодость. Для них это является возможностью вернуться домой в то давно ушедшее время», – с гордостью говорит Яньес.

Теперь, когда зона Territorio Artlanza почти достигла берега реки, остается только формировать последний участок этого необычного творения. Его создатель рассказывает о своих планах создать небольшой парк с множеством растений и скульптур. «Я 10 лет строю жилой комплекс, а теперь я хочу попробовать что-то новое», – объясняет он. Из уст в уста передается новость об этой деревне, появившейся как из другого мира. Сюда едут туристы из Кастильи и Леона, Страны Басков и Мадрида. В 2018 году комплекс посетило более 20 000 гостей. Для тех, кто жил в 40-60-ые годы деревня представляет собой путешествие в детство, для молодых гостей она открывает возможность совершить экскурс в историю. Летом гостям предлагается стать зрителями традиционного комедийного представления.