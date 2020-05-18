Испания: матчи Ла Лиги могут начаться 12 июня и будут ежедневными

Понедельник, 18 Май 2020 Испания Испания

Испания: матчи Ла Лиги могут начаться 12 июня и будут ежедневными

Чемпионат Испании по футболу планируется возобновить 12 июня.

При этом матчи Ла Лиги будут ежедневными.

Президент Премьеры Хавьер Тебас заявил изданию Goal, что спортивные чиновники ориентируются на 12 июня. При этом Тебас подчеркнул, что крайне важно соблюдать все меры предосторожности, пишет noticia.ru.

Ранее стало известно, что клубы Ла Лиги договорились проводить матчи каждый день. Каждая команда будет играть раз в три дня. Таким образом, первенство можно будет завершить до 29 июля. Это крайний срок, установленный УЕФА.

Сейчас на первом месте чемпионата находится «Барселона». На втором — «Реал Мадрид».

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