Испания: «Менины» снова заполняют улицы Мадрида

Картина Диего Веласкеса Las Meninas («Менины» или «Семья Филиппа IV»), на которой изображены король Филиппа IV, его супруга, дочь – инфанта Маргарита Тереза, племянница Марианна Австрийская и свита, написана в 1656 году.

Она считается одним из символов Мадрида и предметом особой гордости ее жителей. В прошлом году Торговая ассоциация текстиля и аксессуаров (Acotex), являющаяся одним из самых влиятельных представителей мира моды и розничной торговли Мадрида, решила посвятить уличную выставку именно этому произведению Веласкеса. Так маленькая инфанта Маргарита Тереза со знаменитой картины стала прототипом огромных кукол-менин на улицах Мадрида. Мэрия Мадрида поддержала эту идею и поручила итальянскому художнику Антонио Аззато разработать яркий дизайн скульптур. Выставка Meninas Madrid Gallery 2018 имела большой успех среди жителей Мадрида, многие из которых просили сделать ее постоянной, пишет espanarusa.com.

«Основными музеями городов должны быть их улицы. После первой выставки, многие спрашивали, почему мы убрали менины с улиц города, прося вернуть их. И вот, по многочисленным просьбам, они снова здесь», –рассказывает Антонио Аззато, искусствовед этого проекта. С 1 октября по 30 ноября 52 огромные яркие скульптуры высотой 180 сантиметров можно увидеть на улицах столицы. В этом году к проекту присоединились не только художники, но также и члены королевской семьи, танцоры, авторитетные шеф-повара, спортсмены, актеры, которые готовы раскрасить менины, привлекая тем самым внимание общественности к искусству. Среди них есть член испанской королевской семьи Луис Альфонсо Бурбонский, певица Розана, комик Дани Ровира, актер Жорди Молья, декоратор Мануэль Эспехо, фотограф Оука Лиле, шеф-повар Кике Даскота и многие другие.

Организаторы выставки спрашивали участников, что для них значит Мадрид, а скульптура становилась своеобразным чистым холстом, на котором они в красках выражали свой ответ, играя с насыщенностью цветов. Таким образом, каждое отдельное творение поможет раскрыть индивидуальное послание городу. Художник Доминго Сапата готовит для жителей и гостей столицы выступление, во время которого они смогут увидеть весь творческий процесс раскрашивания скульптуры.

Чтобы узнать подробнее об источнике вдохновения каждого из создателей, необходимо с помощью мобильного устройства отсканировать QR-код, находящийся рядом с каждой скульптурой. «Для меня этот проект стал толчком для личного и профессионального обогащения. Он способствует спасению интереса к искусству через необычные городские выставки. Особенно это необходимо современным молодым людям и детям, которые все больше интересуются технологиями, а не искусством», – рассказывает Антонио Аззато.

По словам организаторов, после завершения мероприятия, большинство из менин будет выставлено на аукционе в благотворительных целях, при этом некоторые из них останутся объектами культурного наследия Мэрии Мадрида и спонсоров.