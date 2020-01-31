Испания: мэр Барселоны отказалась от коротких авиаперелетов

Вместо самолетов чиновники будут пользоваться поездами, если в точку назначения можно добраться меньше, чем за семь часов.

Власти Барселоны также планируют отменить авиарейсы в соседние города, с которыми у Барселоны есть прямое железнодорожное сообщение, и параллельно увеличить количество поездов туда.

Кроме того, в ближайшие пять лет весь наземный транспорт в аэропорту Барселоны, который работает на бензине и дизеле, планируется заменить электрическим, сообщает euromag.ru.

Многие европейские страны сейчас активно развивают железнодорожный транспорт, чтобы уменьшить количество авиарейсов и таким образом снизить объемы вредных выбросов в атмосферу.

В прошлом году немецкая фракция «зеленых» в Бундестаге заявила, что к 2035 году поезда в Германии должны перевозить вдвое больше пассажиров, чем сейчас. А во Франции с этого года вводится новый налог на авиаперевозки, из-за которого подорожают некоторые авиабилеты.