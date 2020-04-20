Испания: мэр Мадрида исключил футбол со зрителями на трибунах до осени

Понедельник, 20 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: мэр Мадрида исключил футбол со зрителями на трибунах до осени

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда исключил возможность проведения спортивных мероприятий с болельщиками на стадионах, по крайней мере, до осени.

Весной и летом, а может быть, и осенью, массовые мероприятия со зрителями исключены, заявил мэр. «Нам следует изменить свои привычки даже тогда, когда разрешат выходить на улицу», - цитируют мэра местные СМИ.

Кроме того, Мартинес-Алмейда назвал ошибкой посещение фанатами футбольного клуба «Атлетико» матча против «Ливерпуля», который состоялся 11 марта на стадионе «Энфилд» в Англии, пишет noticia.ru.

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