Испания: мэр Мадрида исключил футбол со зрителями на трибунах до осени

Весной и летом, а может быть, и осенью, массовые мероприятия со зрителями исключены, заявил мэр. «Нам следует изменить свои привычки даже тогда, когда разрешат выходить на улицу», - цитируют мэра местные СМИ.

Кроме того, Мартинес-Алмейда назвал ошибкой посещение фанатами футбольного клуба «Атлетико» матча против «Ливерпуля», который состоялся 11 марта на стадионе «Энфилд» в Англии, пишет noticia.ru.