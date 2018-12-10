Испания: мэр Мадрида завела аккаунт в Instagram

Мэр Мадрида Manuela Carmena дебютировала в Instagram и за считанные дни стала инфлюэнсером (на данный момент на нее подписаны свыше 24 тыс. человек).

Первый пост Manuela – рецепт кексов,испеченных мэром в прошлое воскресенье, – всего за неделю понравился 12 тыс. человек.

«В воскресенье у меня было немного свободного времени, и я решила посвятить его приготовлению кексов», – написала политик в социальной сети. Свободного времени хватило не только на приготовлениекексов, но и на то, чтобы написать подробный рецепт, который просили оставить подписчики мэра.

Для приготовления кексов а-ля Carmena вам понадобится кухонный комбайн. Ложку сахарной пудры и два яйца взбивайте с 3-й скоростью при 40 градусах в течение 3 минут. Затем уберите температуру и взбивайте еще 3 минуты с той же скоростью, пишет espanarusa.com.

Добавьте щепотку соли и 100 гр растопленного масла. Взбивайте содержимое на скорости 2.30 в течение нескольких секунд. Добавьте 3/4 стакана муки с разрыхлителем и смешивайте содержимое со скоростью 2 в течение нескольких секунд. Наполните готовым тестом силиконовые формочки для кексов, щедро посыпьте сверху сахаром и поместите в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.