Испания: мэр теруэльского городка потерялся на велопрогулке

Вторник, 28 Январь 2020 Испания Испания

Испания: мэр теруэльского городка потерялся на велопрогулке

Мэр городка Вальмуэль (Теруэль, Испания) Роберто Лаос потерялся во время велосипедной прогулки.

Полдня его искали спасатели и друзья. И в итоге нашли.

Как сообщают испанские СМИ, в воскресенье мэр отправился на велосипеде из Фредеса в Побла-де-Бенифасса. С 16:00 он перестал выходить на связь. И не вернулся домой вечером. Тогда и начались поиски, в которых приняли участие профессиональные спасатели, Гражданская гвардия, добровольцы и друзья исчезнувшего, пишет noticia.ru.

Рано утром в понедельник к поиску подключили вертолёт и спецтехнику для поисков в заснеженной местности.

Мэра нашёл его друг. Сообщается, что он находился в «хорошем состоянии» и был доставлен во Фредес спасателями. Роберто Лаос не рассчитал время и ночь застала его в горах. Он был вынужден найти укрытие и переночевать среди скал.

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