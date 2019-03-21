Испания: Mercadona инвестирует в развитие компании

Mercadona сообщила, что в 2018 году было продано товаров на сумму 22 млрд евро 915 млн, что на 6% больше, чем годом ранее.

Оборот компании увеличился на 84%. Группа сделала исторические инвестиции (вдвое больше, чем в 2017 году) в размере 1 млрд 504 млн евро. Планы Президента компании Хуана Роча, предпринимателя из Валенсии (№3 в рейтинге самых богатых людей Испании), являются амбициозными: в ближайшие пять лет на развитие компании планируется потратить 10 млрд евро.

Как будут улучшены супермаркеты?

Модернизация пройдет по всей сети в Испании: будут обновлены и станут более эффективными помещения, адаптированные к современным требованиям клиента. Пример такого подхода – создание отделов готовой еды, где покупатель приобретет свежеприготовленные блюда прямо к столу. Новинка уже опробована в Валенсии и в двух магазинах в Мадриде и Барселоне. Откроется 250 аналогичных отдела по стране, пишет espanarusa.com.

Будет ли Mercadona расширяться в Испании?

По оценкам компании, на сегодняшний в Испании был достигнут максимум в 1600 магазинов. Инвестиции предполагают реструктуризацию существующей коммерческой сети. В торговых помещениях пройдут ремонты, 400 магазинов реконструируют. 100 магазинов, не отвечающих требованиям, закроется, но откроется 60 новых.

Будет ли Mercadona за пределами Испании и Португалии?

Сегодня Португалия – одно из приоритетных направлений работы группы. Первый магазин распахнет двери для покупателей в июле в Порту. В общей сложности запланировано открыть в соседней стране 10 супермаркетов. После столицы Португалии магазины откроются в других городах страны. Сейчас готовится ассортимент товаров, который будет не значительно отличаться от испанского. Однако, пока сеть не планирует открывать магазины в других странах.

Будет ли расширяться система онлайн-продаж?

До сих пор Mercadona готовила онлайн-заказы непосредственно в магазинах, но несколько месяцев назад в Валенсии был запущен пилотный проект, по которому заказы будут формироваться в специально созданных складах, которые называют colmenas (исп. colmena – улей). Предполагается, что эта система работы более эффективна. В Валенсии она позволила удвоить количество клиентов, получив оборот 2,2 млн евро в месяц. Такой порядок работы онлайн-торговли заработает с июня в Барселоне, а затем в Мадриде, Севилье, Бильбао, Аликанте и Лас-Пальмасе.

Mercadona – пионер в области потребительских инноваций в Европе, и сеньор Роч предупреждает: «В этом году мы будем сильнее, чем когда-либо».