Испания: Mercadona предлагает 20 новых вакансий в день

Об этом заявил президент крупнейшей торговой сети Mercadona Хуан Роиг 30 октября в рамках выступления на конгрессе Instituto de Empresa Familiar.

Фактически, данные компании, которая имеет самый большой оборот в Испании, и которую выбирают более 5,2 млн клиентов, подтверждают, что экономика действительно продолжает активно развиваться, и причин для беспокойства нет. Продажи сети выросли на 6% за 2018 год, что способствовало росту оборота более чем до 24 млрд евро – это исторический рекорд компании, самый высокий показатель за 40 лет ее истории.

Эволюция бизнеса Хуана Роига сопровождается ростом количества рабочих мест: Mercadona предлагает в среднем более двадцати новых вакансий в день.

Например, в минувший вторник компания опубликовала вакансии операторов хлебной фабрики в барселонском муниципалитете Абрера (25 рабочих мест), носильщиков на склад логистического блока валенсийского муниципалитета Рибарроха (30 рабочих мест) и работников супермаркетов в Мадриде, Каталонии, Андалусии и Кастилии-Ла-Манчи (более 50 рабочих мест).

Президент Mercadona заявил, что его цель – привить испанским предпринимателям идею, что они должны служить «генераторами процветания и занятости». В ходе выступления Хуан Роиг оперировал данными исследований организации Metroscopia, изучающей общественное мнение, согласно которым в современном обществе больше ценятся предприниматели, нежели политики.

Также хозяин Mercadona объяснил важность внесения социального вклада для семейных компаний Испании, приведя в пример распределение части прибыли фирмы между всеми работниками. В марте прошлого года эта доля составила 35% (около 313 млн евро), пишет espanarusa.com.

За прошлый год валенсийская компания создала 5000 новых рабочих мест. Эта цифра в этом году может быть превышена в связи с увеличивающимся запросом компании: как уже говорилось, на сегодня число новых рабочих мест, создаваемых компаний, составляет 20 в день. По прогнозам, на конец этого года число работников Mercadona, трудящихся на основании постоянного контракта, превысит 90 000 – цифра, превышающая население многих столиц испанских провинций.

Mercadona обновляет предложение вакансий на своем сайте с понедельника по пятницу. Здесь любой желающий работать в команде сети может зарегистрировать свою кандидатуру, заполнив соответствующую форму и создав резюме. Минимальная заработная плата работника, трудящегося на полный рабочий день (речь идет о новом сотруднике), составляет 1312 евро брутто в месяц (до вычета налогов). За четыре года размер зарплаты вырастает в среднем до 1775 евро.

На сегодняшний день супермаркеты Mercadona есть уже во всех регионах Испании, за исключением островов Эль-Йерро, Гомера и Форментера, где магазины до сих пор не были открыты из-за логистических сложностей.

В 2019 году валенсийский гигант розничной торговли планирует открыть первые магазины в Португалии под маркой Irmadona.