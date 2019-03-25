Испания: Mercadona приглашает студентов на постоянную работу

Понедельник, 25 Март 2019 Испания Испания

Испания: Mercadona приглашает студентов на постоянную работу

Сеть супермаркетов Mercadona опубликовала новые вакансии на 2019 год в рамках плана по улучшению показателей.

Компания намерена увеличить штат примерно на тысячу человек.

Среди открытых позиций – 175 вакансий, рассчитанных на студентов. Торговая сеть предлагает студентам заключить постоянный контракт на работу по выходным: с пятницы по понедельник. Заявленная заработная плата составляет 663 евро в месяц. Продолжительность рабочего дня – от 15 до 20 часов, пишет noticia.ru.

Подобные вакансии открыты в провинциях Валенсия, Мадрид, Барселона, Сарагоса, Уэска, Хаэн, Ла-Корунья, Оренсе, Наварра и Леон.

Цель компании заключается в том, чтобы привлечь молодые кадры, предоставляя им возможность совмещать работу с учебой.

В числе главных требований для работы в Mercadona – общительность. Кроме того, соискатель обязательно должен проживать в той же провинции, где он подает заявку. Опыт работы не требуется, но кандидату необходимо подтвердить, что в настоящий момент он учится в вузе.

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