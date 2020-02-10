Испания: Mercadona укрепила лидерство на рынке испанского ретейла

По данным, обнародованным аналитической компанией Kantar, в 2019 году доля Mercadona на испанском рынке ретейла выросла до 25,5%.

Рост Mercadona обусловлен верно выбранной стратегией развития, отмечают эксперты, которую уже взяли на вооружение другие сети. Она заключалась в развитии линии готовой еды и увеличении продаж свежих продуктов, пишет noticia.ru.

Второе место занимает Carrefour c долей в 8,7%. За год сети удалось нарастить число магазинов и развить направление онлайн-продаж. Замыкает тройку лидеров группа DIA, на которую приходится 6,4% испанского ретейла. На Lidl приходится 5,6% рынка.