Испания: мэрия Мадрида установила лимит на прокат электросамокатов

Пятница, 07 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: мэрия Мадрида установила лимит на прокат электросамокатов

Мэрия Мадрида ввела ограничения на количество электрических самокатов в городе.

Отныне в общей сложности в испанской столице должно быть не более 10 тысяч арендных электросамокатов. Дополнительно устанавливаются лимиты для каждого района, пишет noticia.ru.

Три компании проката индивидуальных средств передвижения: VOI, Wind и Lime были лишены лицензии, и до конца недели они должны убрать электросамокаты с улиц Мадрида.

Больше всего электросамокатов допускается в Фуэнкарраль-Эль-Пардо – 925. В Орталесе лимит составляет 865, в Монклоа – 800, в Центре – 360, в Чамбери – 215, в Ретиро – 190, в Морталасе – 145.

В мэрии испанской столицы заверяют, что ограничения основаны на «детальном анализе» и являются «адекватными» для города.

Муниципальные власти рассказали, что компании, которых лишили лицензии, выразили готовность упорядочить городскую мобильность и запросили «технических разъяснений».

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