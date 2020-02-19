Испания: мэрия Мадрида выделит 3 млн евро на борьбу с попугаями

Мэрия испанской столицы решила выделить около 3 млн евро на борьбу с попугаями-монахами, численность которых в городе заметно выросла за последние несколько лет. Если в 2016 году в Мадриде их насчитывалось 9 тыс., то в конце прошлого года количество этих экзотических птиц достигло 12 тыс. В 2005 году, по данным Испанского общества орнитологии, число таких попугаев не превышало 1,7 тыс., пишет ТАСС.

Как сообщили местные СМИ, кампания по борьбе с этими попугаями стартует в октябре и продлится 23 месяца. Как считают специалисты, ситуация в Мадриде стала угрожать биоразнообразию города, в связи с чем власти и намерены реализовать план по сокращению численности попугаев на 90%.

Данный вид попугаев характеризуется агрессивным поведением по отношению к другим птицам, которые обитают в городе, например, к воробьям. Поэтому городское руководство не желает допускать дальнейшего увеличения их колонии.

Попугаи также могут быть переносчиками некоторых заболеваний, которые опасны для человека. Речь идет о зоонозных инфекциях, в числе которых пситтакоз (попугайная болезнь), птичий грипп и сальмонеллез. Кроме того, многочисленные гнезда попугаев-монахов, устроенные на ветвях деревьев, могут представлять потенциальную угрозу для безопасности пешеходов.

Проблема численности попугаев-монахов с характерным зеленым окрасом связана с модой 1980-1990-х годах, когда многие испанцы заводили этих птиц. В результате они зачастую попадали в парки, потому что их хозяева уставали от шумных питомцев и отпускали их на волю, а некоторые самостоятельно вырывались на свободу.