Испания: мэрия Таррагоны запретила создание мечети

Пятница, 25 Январь 2019 Испания Испания

Испания: мэрия Таррагоны запретила создание мечети

Мэрия Таррагоны запретила открытие новой мечети в районе Sant Pere i Sant Pau.

Представитель Городского совета объяснил, что идея ее создания противоречит нормативам городского строительства.

В следующий понедельник, когда состоится экстренное совещание по этому вопросу, будет предложено отказаться от предварительного согласия, которое было ранее дано исламскому обществу «Ассалам» на открытие нового религиозного центра.

Речь идет о невысоком здании, расположенном на улице Miquel Servet, 16, которое сегодня является жилым комплексом и принадлежит компании Cooperativa Tarraco. Доклад специалистов по городскому строительству, который был сделан после рассмотрения плана постройки мечети, утверждает, что у здания нет прямого выхода на улицу, и поэтому просителям будет отказано в преобразовании здания в религиозный центр. Сама идея о создании мечети вызвала в обществе большой резонанс, в частности, прошли демонстрации как в пользу проекта, так и против него, пишет espanarusa.com.

Представители мэрии подчеркивают, что статья 100B Плана городского развития Таррагоны (POUB) требует, чтобы религиозные учреждения обладали отдельным входом со стороны улицы и были доступны для всех горожан. Чтобы преобразовать жилое здание в религиозное, нужно перестроить его таким образом, чтобы оно соответствовало строительным и юридическим нормам, касающимся религиозных учреждений.

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