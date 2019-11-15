Испания: Месси назвал игрока, у которого попросил футболку

Об этом сообщает TyC Sports.

«Я не прошу футболки, обычно просто обмениваюсь ими. Но однажды попросил футболку у Зинедина Зидана», — сказал Месси.

Он добавил, что если за команду соперников играет аргентинский футболист, то, как правило, он обменивается футболками с ним, пишет regnum.ru.

Напомним, Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Многими экспертами и болельщиками он признаётся одним из лучших игроков в истории футбола.

Добавим, что Зидан является главным тренером мадридского «Реала». Будучи игроком, он также выступал за «королевский клуб». Зидан получал «Золотой мяч» в 1998 году.