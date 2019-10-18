Испания: Месси в шестой раз получил «Золотую бутсу»

Об этом 16 октября сообщает Marca.

«Золотая бутса» ежегодно вручается футболисту, который стал лучшим бомбардиром национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

В сезоне 2018/19 Месси забил 36 голов в 34 матчах чемпионата Испании. Эта награда стала для него шестой. Ранее аргентинский форвард получал «Золотую бутсу» в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах, пишет regnum.ru.

Добавим, что на данный момент Месси сыграл в составе «Барселоны» 692 матча, в которых забил 604 гола.