Испания: Месси задумался об уходе из «Барселоны»

Четверг, 06 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: Месси задумался об уходе из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси задумался об уходе из каталонского клуба.

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации издания, у Месси произошёл конфликт с руководством клуба. Форвард остался недоволен критикой спортивного директора Эрика Абидаля в адрес бывшего главного тренера Эрнесто Вальверде, пишет regnum.ru.

После этого президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу попытался уладить конфликт с Месси и Абидалем, поговорив с обоими по телефону.

Кроме того, отмечается, что Месси не устраивает интенсивность тренировок нового наставника команды Кике Сетьена.

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