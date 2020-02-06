Испания: Месси задумался об уходе из «Барселоны»

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации издания, у Месси произошёл конфликт с руководством клуба. Форвард остался недоволен критикой спортивного директора Эрика Абидаля в адрес бывшего главного тренера Эрнесто Вальверде, пишет regnum.ru.

После этого президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу попытался уладить конфликт с Месси и Абидалем, поговорив с обоими по телефону.

Кроме того, отмечается, что Месси не устраивает интенсивность тренировок нового наставника команды Кике Сетьена.