Испания: метро Барселоны будет работать 43 часа подряд

Понедельник, 30 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: метро Барселоны будет работать 43 часа подряд

Перед Новым годом барселонская подземка будет работать непрерывно на протяжении 43 часов.

В эти дни они наиболее активны, пишет noticia.ru.

Об этом говорится в сообщении Метрополитена Барселоны (TMB).

В понедельник метро откроется в 5:00. И проработает в обычном режиме до полуночи. Затем поезда будут ходить с интервалом в 4-5 минут на линиях L1, L3 и L4; 7-8 минут — на линиях L2 и L5 (до 2:00 вторника). Далее составы будут ходить каждые 5 минут на линии L4 и каждые 7-9 минут на остальных линиях (до 5:00).

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