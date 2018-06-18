Испания: метро Бильбао превратилось в галерею ресторанов

Понедельник, 18 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: метро Бильбао превратилось в галерею ресторанов

В Бильбао пройдет церемония награждения 50 лучших ресторанов мира.

По этому случаю станция метро Moyua преобразилась и превратилась в галерею ресторанов.

Местные власти отметили, что инициатива направлена на то, чтобы местные жители почувствовали причастность к мероприятию и в полной мере насладились им. Вдохновение создатели проекта черпали из интерьеров баскских заведений.

Церемония присуждения премии World's 50 best restaurants, которая снискала славу «Оскара в области кулинарии», состоится 19 июня во дворце Эускальдуна. Премия привлечет в Бильбао около тысячи экспертов в кулинарной области: поваров, критиков и журналистов, пишет noticia.ru.

Полная программа мероприятий на 16-20 июня не раскрывается, но известно, что вечером 18 июня на площади в Ашпе-Ачондо (Бискайя) состоится традиционный банкет лучших поваров. 17 июня в Сан-Себастьяне пройдет конференция, посвященная гастрономическим тенденциям, а утром следующего дня в Музее Гуггенхайма в Бильбао пройдет мероприятие, которое будет сочетать в себе искусство и кулинарию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: пациенты жалуются...

      Регулирующий орган в области здравоохранения (ERS) обнародовал список госпиталей с наибольшим количеством жалоб.

      Подробнее

    • Португалия: Роналду признал свою вину по делу о неуплате налогов

      Роналду получит судимость и выплатит 19 млн евро по делу о неуплате налогов.

      Подробнее

    • Испания: метро Бильбао превратилось в галерею ресторанов

      В Бильбао пройдет церемония награждения 50 лучших ресторанов мира.

      Подробнее

    • Испания: на борту Iberia можно следить за ЧМ

      Авиакомпания Iberia запускает новую бесплатную услугу для футбольных болельщиков.

      Подробнее

    • Италия: неаполитанцы считают безопасность главной проблемой

      По результатам общественного опроса неаполитанцы больше всего обеспокоены уровнем безопасности в городе.

      Подробнее

    • Италия: после 20 лет забвения античный театр вернется миру

      На раскопках Геркуланума после 20 лет ожидания открывается для посещения территория античного театра восставшего из пепла города.

      Подробнее

    • Меркель озаботилась проблемой мигрантов

      Ангела Меркель планирует провести срочный саммит с участием нескольких стран ЕС, которые так же, как и ФРГ, испытывают наибольшую нагрузку в связи с наплывом мигрантов.

      Подробнее

    • Действующие чемпионы мира потерпели поражение от сборной Мексики

      Сборная Германии проиграла команде Мексики в матче первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе