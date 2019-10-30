Испания: метро Мадрида может стать круглосуточным

Среда, 30 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: метро Мадрида может стать круглосуточным

Власти Мадрида хотят со временем сделать круглосуточным работу метро, по крайней мере в выходные дни.

Как пишет издание 20Minutos со ссылкой на заместителя главы Мадридского автономного сообщества Игнасио Агуадо, переход на круглосуточное метро будет реализован в несколько этапов.

Уже в 2020 году столичная подземка будет переведена на новый график работы по выходным дням: метро будет закрываться в 2:30. На этом этапе городские власти собираются наблюдать за спросом и делать выводы о целесообразности внедрения остальных этапов, пишет noticia.ru.

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