Испания: метро Мадрида может стать круглосуточным

Как пишет издание 20Minutos со ссылкой на заместителя главы Мадридского автономного сообщества Игнасио Агуадо, переход на круглосуточное метро будет реализован в несколько этапов.

Уже в 2020 году столичная подземка будет переведена на новый график работы по выходным дням: метро будет закрываться в 2:30. На этом этапе городские власти собираются наблюдать за спросом и делать выводы о целесообразности внедрения остальных этапов, пишет noticia.ru.