Испания: между Барселоной и Саламанкой запутили прямой поезд

Ежедневно в каждую сторону будет ходить по одному составу Intercity серии 120. На март и апрель уже продано 600 билетов. Фактически маршрут является продолжением линии Вальядолид-Саламанка и пассажирам отныне не нужно делать пересадку в столице Кастилии-и-Леона, пишет noticia.ru.

Поезд делает остановки в Медина-дель-Кампо, Вальядолиде, Бургосе, Миранда-де-Эбро, Аро, Логроньо, Калаорре, Кастехоне-де-Эбро, Туделе, Сарагосе, Льейде и Таррагоне. Отправление из Саламанки – ежедневно за исключением воскресенья в 6:05, прибытие в Барселону – в 14:20. По воскресеньям расписание меняется: из Саламанки состав будет выезжать в 10:15, а из каталонской столицы обратно – в 14:10.

В связи с запуском этого маршрута Renfe отменяет ранее курсировавшие поезда средней дальности (Media Distancia) отправлением в 06:00 из Саламанки в Вальядолид и из Вальядолида в Саламанку отправлением в 21:37.