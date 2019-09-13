Испания: Международный день паэльи в разных уголках мира

В прошлом году мэрия Валенсии организовала фестиваль World Paella Day, посвященный объекту своей гастрономической гордости, который был с интересом воспринят в разных странах. «Мы хотим продолжать делиться паэльей с миром», – с гордостью заявил советник по туризму Валенсии Эмилиано Гарсия после того, как официально объявил, что в этом году, 20 сентября, валенсийская паэлья будет приготовлена в Лондоне, Милане, Роттердаме, Париже, Москве, Нью-Йорке, Токио, Цюрихе, Кито и Гуанчжоу в рамках World Paella Day.

Каждый город-участник готовит собственную программу, позволяющую узнать секреты этого блюда. В Лондоне шеф-повар Кике Дакоста проведет мастер-класс, в столице Эквадора, городе Кито, состоится конкурс на лучшую паэлью, а в Цюрихе и Нью-Йорке знаменитое блюдо из риса будут готовить перед широкой публикой. Токио готовится провести целую неделю, посвященную паэлье, которая будет презентоваться в 40 ресторанах города. Несколько испанских ресторанов в Москве также готовы поддержать гастрономический проект. В Испании же готовятся к масштабному празднованию этого дня со специальными фотозонами, яркими плакатами в аэропортах и на вокзалах, особенным меню во многих крупных ресторанах, а также презентацией в Валенсии новой книги «El concilio del arroz. Ser o no ser de la paella», раскрывающей аппетитные секреты этого блюда. 20 сентября пассажиров привилегированного класса скоростного поезда AVE, следующего из Валенсии в Мадрид и обратно, ждут дегустации ароматной паэльи.

Главной целью World Paella Day 2019 является презентация классических ингредиентов валенсийской паэльи, а также ее многонациональных интерпретаций. В зависимости от страны и креативности шеф-повара в этот день в блюдо будут добавляться необычные продукты и приправы. Проект не имеет строгого регламента, поэтому поддержать его может каждый, даже просто приготовив паэлью вместе с друзьями. Главное не забыть презентовать всему миру фото своего творения. Фотографии со всего мира ждут в Инстаграм с хэштегом #Worldpaelladay, пишет espanarusa.com.

Жорди Майор, мэр города Кульеры и региональный депутат по туризму Валенсии, сделал акцент на ценности сотрудничества с рестораторами, поставщиками, производителями и администрациями разных городов мира в рамках этого мероприятия. Он также отметил неоспоримую помощь местной ассоциации Wikipaella и Института туризма Испании в продвижении проекта. Региональный секретарь по туризму Франсеск Коломер заявил, что Всемирный день паэльи собирает множество талантливых людей, готовых принимать участие в глобализации гастрономической иконы Валенсийского сообщества. По его словам, паэлья перестала быть просто гастрономическим элементом, превратившись в метафору образа жизни. «Это наша лучшая визитная карточка, потому что она отражает историю, традиции, местные продукты, аутентичность и творчество. Паэлья перестала быть просто блюдом, а стала ритуалом объединения и дружбы. Все это символизирует то, что наш уникальный образ жизни призывает к открытости и развитию связи со всем миром», – заявил он.