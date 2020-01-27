Испания: мини-сумки Mango, которые уже обожают местные модницы

Поэтому эти стильные огромные сумки позволяли взять с собой что-то «на всякий случай». Сейчас акцент делается на том, что многие необходимые вещи становятся компактными, а некоторые и вовсе переселяются внутрь наших мобильных устройств (банковские карты, электронные ключи, зеркало для коррекции макияжа в любом месте и т.д). Так что модные мини-сумки – не повод оставить что-то важное дома. Они становятся главными атрибутами модных коллекций разных марок, в том числе и бюджетных, пишет espanarusa.com.

Испанская компания Mango не отстает от мировых тенденций и соблазняет модниц Испании и всего мира мини-сумками. В продажу уже выпущены три цветовые версии одной модели, среди которых можно найти вариант для любого стиля и цветовой гаммы. Они уже мелькают на страницах в Инстаграм, призывая присмотреться к новому формату для повседневного использования. В рамках новой коллекции New Now марка выпустила мини-сумку цвета фуксии, бирюзового и темно-мятного цвета (который больше похож на серый) по цене 15,99 евро. Первые два варианта идеально подходят для любителей ярких оттенков или тех, кто хочет разбавить однотонный наряд. Третий вариант – для создания спокойного элегантного образа. Все три имеют короткую ручку и регулируемую длинную ручку, которая не снимается. Обе ручки имеют металлические элементы золотистого цвета, что добавляет сумке утонченности.

Другой мини-представитель этой марки, который имеет форму бумажного пакета, уже успел наделать шуму в модном мире в конце декабря. Сумка представлена в черном и бежевом цветах и стоит 19,99 евро. Ее можно носить на плече на длинной ручке или в руках на короткой ручке как бумажный пакет, на который она так похожа.

Кстати, в Zara тоже можно найти героя инстаграмных образов – нежно-розовую сумку-багет стоимостью 25,95 евро.