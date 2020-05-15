Испания: мир розовых фламинго провинции Малага

Здесь собираются более тысячи пар розовых фламинго, чтобы в спокойной обстановке готовиться к появлению своих птенцов.

По словам экспертов, в этом году обильные дожди способствовали формированию особой экосистемы заповедника, что влияет на увеличение притока этих прекрасных птиц из Европы и Северной Африки. На данный момент в заповеднике уже поселились 19 413 особей. Планируется, что в скором времени прибудут и новые особи. В лагуне в распоряжении фламинго есть островки с густой растительностью, что является важным условием для комфортного гнездования, пишет espanarusa.com.

Природный заповедник Laguna de Fuente de Piedra является одним из наиболее важных водно-болотных угодий для размножения популяций фламинго Средиземноморья и Северо-Западной Африки. Здесь они гнездятся регулярно. В годы с наибольшим количеством осадков и влажности эта зона становится домом для еще большего количества фламинго. Оптимальным периодом для наблюдения за ними местные эксперты считают период с марта по июль, когда происходит активный процесс гнездования и воспитания нового поколения.

Совет по сельскому хозяйству, животноводству, рыболовству и устойчивому развитию в рамках программы кольцевания фламинго отслеживает этот вид и собирает важную информацию для изучения различных аспектов их жизнедеятельности. При выборе места для гнездования важно сочетание ряда факторов: уровень воды более 30 см в начале периода гнездования, наличие островков с густой растительностью, наличие пищи как в собственной лагуне, так и в области в радиусе 200 км. В районе данной лагуны местом альтернативного питания является болотистая зона Marismas del Guadalquivir.

Для посетителей, которые хотят больше узнать об этих прекрасных птицах и понаблюдать за ними, открыт центр Centro de Visitantes José Antonio Valverde, расположенный в Cerro del Palo.