Испания - мировой лидер по трансплантации органов

Понедельник, 15 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания - мировой лидер по трансплантации органов

Испания в 2017 году стала рекордсменом по количеству трансплантаций, которое выросло за год с 4818 до 5259 операций.

По данным Национальной организации по трансплантации, в минувшем году было проведено 3269 операций по пересадке почки, 1247 - печени, 363 - легких, 304 - сердца, 70 - поджелудочной железы, 8 - кишечника. В организации отмечают, что число доноров значительно выросло за последние три года, пишет noticia.ru.

В Испании на 1 миллион человек в 2017 году приходилось 46,9 доноров органов, что также выше предыдущих показателей: 43,9 - в 2016 году и 39,7 - в 2015. Эти цифры значительно превышают показатели по ЕС и США, где на 1 миллион человек приходится 19,6 и 26,6 доноров, соответственно.

В стране действует система отказа, что означает, что все граждане Испании автоматически считаются потенциальными донорами органов, если только они не представят формального отказа.

Последние новости

    • В Португалии произошло землетрясение

      В центральной части Португалии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9, толчки также ощущались в столице страны Лиссабоне.

      Подробнее

    • Португалия: новые камеры видеонаблюдения

      Муниципалитет г. Вила-Франка-де-Шира получил разрешение от правительства.

      Подробнее

    • Испанские предприниматели настроены оптимистично

      80% предпринимателей положительно оценивают перспективы своего бизнеса в 2018-м.

      Подробнее

    • Испания: сальмонелла в молоке

      Сальмонелла в молоке компании Lactalis: 35 заболевших детей во Франции и 1 - в Испании.

      Подробнее

    • Италия: пресс-конференция в РЦНК

      В РЦНК прошла конференция посвященная открытию «Русских сезонов» в Италии.

      Подробнее

    • Мигрант спас от насильников итальянку

      В Италии 35-летний нигериец спас от ограбления и сексуального насилия итальянку, едва не заплатив жизнью за свой благородный поступок.

      Подробнее

    • Гигантский алмаз найден в Южной Африке

      Один из крупнейших в мировой истории алмазов в найден на руднике Letseng в Лесото на юге Африки.

      Подробнее

    • Умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка»

      Британский художник-постановщик и двукратный обладатель премии «Оскар» Теренс Марш умер в возрасте 86 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!