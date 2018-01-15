Испания - мировой лидер по трансплантации органов

По данным Национальной организации по трансплантации, в минувшем году было проведено 3269 операций по пересадке почки, 1247 - печени, 363 - легких, 304 - сердца, 70 - поджелудочной железы, 8 - кишечника. В организации отмечают, что число доноров значительно выросло за последние три года, пишет noticia.ru.

В Испании на 1 миллион человек в 2017 году приходилось 46,9 доноров органов, что также выше предыдущих показателей: 43,9 - в 2016 году и 39,7 - в 2015. Эти цифры значительно превышают показатели по ЕС и США, где на 1 миллион человек приходится 19,6 и 26,6 доноров, соответственно.

В стране действует система отказа, что означает, что все граждане Испании автоматически считаются потенциальными донорами органов, если только они не представят формального отказа.