Испания: морг в Ледовом дворце Мадрида готовят к закрытию

"Это очень хорошая новость. На прошлой неделе мы закрыли в Махадаонде и на этой неделе сделаем то же самое в Мадриде", - заявила глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо на пресс-конференции. Её слова приводит РИА Новости.

На пике эпидемии коронавируса региональные власти были вынуждены организовать три временных морга – на катке в Ледовом дворце в Мадриде, на крытом катке в пригороде Мадрида городе Махадаонда и в здании, предназначавшемся для Института судебно-медицинской экспертизы в Городе юстиции. Неделю назад временный морг в Махадаонде был закрыт.