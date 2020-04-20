Испания: морг в Ледовом дворце Мадрида готовят к закрытию

Понедельник, 20 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: морг в Ледовом дворце Мадрида готовят к закрытию

Власти Мадрида объявили о планах закрыть временный морг в Ледовом дворце, который был открыт в связи с большим количеством жертв эпидемии коронавируса.

"Это очень хорошая новость. На прошлой неделе мы закрыли в Махадаонде и на этой неделе сделаем то же самое в Мадриде", - заявила глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо на пресс-конференции. Её слова приводит РИА Новости.

На пике эпидемии коронавируса региональные власти были вынуждены организовать три временных морга – на катке в Ледовом дворце в Мадриде, на крытом катке в пригороде Мадрида городе Махадаонда и в здании, предназначавшемся для Института судебно-медицинской экспертизы в Городе юстиции. Неделю назад временный морг в Махадаонде был закрыт.

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