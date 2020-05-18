Испания может продлить режим повышенной готовности ещё на месяц

Правительство под руководством Педро Санчеса собирается запросить конгресс депутатов о продлении режима ещё на один месяц. Об этом премьер заявил на пресс-конференции, добавив, что характер режима несколько поменяется. «Он будет иметь другие характеристики по сравнению с предыдущими, потому что ситуация в Испании изменилась. Прежде всего, это должен быть последний этап режима повышенной готовности, и он должен длиться до конца деэскалации. Мы запросим конгресс депутатов, чтобы вместо 15 дней продолжительность была около одного месяца», - сказал Санчес.

Планируемое продление режима будет уже третьим. Впервые он был объявлен 14 марта. А в последний раз режим повышенной готовности был продлен до 24 мая.

По последним данным, в Испании от коронавируса скончались 27 563 человека, а всего заболели 230 698. Из них уже вылечились 144 446, пишет noticia.ru.