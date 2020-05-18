Испания может продлить режим повышенной готовности ещё на месяц

Понедельник, 18 Май 2020 Испания Испания

Испания может продлить режим повышенной готовности ещё на месяц

Власти Испании планируют продлить режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса до конца июня.

Правительство под руководством Педро Санчеса собирается запросить конгресс депутатов о продлении режима ещё на один месяц. Об этом премьер заявил на пресс-конференции, добавив, что характер режима несколько поменяется. «Он будет иметь другие характеристики по сравнению с предыдущими, потому что ситуация в Испании изменилась. Прежде всего, это должен быть последний этап режима повышенной готовности, и он должен длиться до конца деэскалации. Мы запросим конгресс депутатов, чтобы вместо 15 дней продолжительность была около одного месяца», - сказал Санчес.

Планируемое продление режима будет уже третьим. Впервые он был объявлен 14 марта. А в последний раз режим повышенной готовности был продлен до 24 мая.

По последним данным, в Испании от коронавируса скончались 27 563 человека, а всего заболели 230 698. Из них уже вылечились 144 446, пишет noticia.ru.

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