Испания может создать "коридоры безопасности"

Пятница, 22 Май 2020 Испания Испания

Испания может создать

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера рассказала, что власти рассматривают возможность создания "коридоров безопасности" для иностранных туристов.

"Мы думаем о коридорах безопасности. Потому что в рамках такой системы люди смогут приезжать из зон, где уровень заражения в последнюю неделю или две был ниже трети процента", — сказала она в интервью Financial Times.— Мы бы знали, что статистически вероятность человека заразиться в месте назначения была бы примерно такой же, как и в отправном пункте".

Ранее министр транспорта страны Хосе Луис Абалос сообщил, что Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране, пишет РИА Новости.

В настоящее время там введены строгие ограничения на приезд иностранцев. Могут въезжать лишь те, у кого форс-мажорные обстоятельства, а также дипломаты и работники приграничных районов. При этом действует двухнедельный карантин для всех, кто прибывает из-за границы.

Но в пятницу глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя заявила, что власти осознают значимость туризма для экономики страны и стремятся как можно скорее начать принимать гостей, взяв под контроль распространение коронавируса.

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