Испания может закрыть границу из-за коронавируса

Об этом заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка в интервью радиостанции Cadena Ser. «Это реальная возможность», - отметил он.

По словам министра, в понедельник он встретится со своими европейскими коллегами. На встрече будут обсуждаться меры безопасности в условиях пандемии, в том числе целесообразность закрытия границ. «Впереди одна или две тяжёлых недели. Мы ещё не достигли пика. Будем наблюдать», - заявил Марласка.

Испания вышла на первое место в мире по скорости распространения коронавируса. За последние сутки диагноз подтвердился у 1438 человек, пишет noticia.ru.