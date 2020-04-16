Испания: можно ли ездить на велосипеде во время карантина?

Четверг, 16 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: можно ли ездить на велосипеде во время карантина?

До сих пор возникает много вопросов относительно того, что можно, а что нельзя делать в Испании, где объявлен режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.

Один из таких вопросов: можно ли сейчас ездить на велосипеде или самокате, в том числе электрическом? И власти Испании дают на него чёткий ответ.

Во время режима повышенной готовности в Испании разрешено пользоваться людьми видами личного транспорта, в том числе самокатами и велосипедами. Но использовать их можно только как средство передвижения при поездках, которые разрешены: в магазин за продуктами, аптеку, на работу (если ваш вид профессиональной деятельности входит в число разрешённых на карантине), пишет noticia.ru.

Вместе с тем звучат призывы отказаться на время от поездок на велосипедах и самокатов. По статистике, каждый третий человек, упавший с них, нуждается в медицинской помощи. А это значит, что возрастёт нагрузка на медиков, которым и так сейчас нелегко.

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