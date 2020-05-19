Испания: музеи Мадрида не откроются раньше июня

Так, Прадо планирует открыть свои двери в начале июня, рассказали информационному агентству Europa Press источники в музее. В любом случае, это произойдёт лишь того, когда будет гарантирована полная безопасность как посетителей, так и работников.

Центр искусств королевы Софии собирается возобновить работу в первой половине июня, пишет noticia.ru.

Музей Тиссена-Борнемисы начнёт приём посетителей 1 июня, если ничего не помешает, уточнил его директор Эвелио Асеведо.

В Национальной библиотеке Испании заявили, что в ближайшие две недели точно не откроются.

Накануне в Мадриде был установлен минимальный уровень суточной смертности от коронавируса.