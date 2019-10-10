Испания: музеи Мадрида приглашают

156 объектов Мадрида, вход во многие из которых ограничен в обычные дни, откроют свои двери в период с 18 по 20 октября, чтобы познакомить жителей и гостей столицы со своей уникальной историей и архитектурой. Организаторы проекта Madrid Otra Mirada хотят напомнить о многочисленных культурах ценностях города, о которых часто забывают местные жители. Экскурсии в его рамках проводятся бесплатно. Уже сейчас на официальном сайте проекта www.patrimonioypaisaje.madrid.es можно зарезервировать вход в интересующие объекты города.

Как и в 2018 году, культурная программа Madrid Otra Mirada посвящена объектам, которые стремятся стать частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но в отличие от программы прошлых лет, в этом году в списке можно увидеть несколько новых участников. Среди них Министерство иностранных дел, Исторический архив Мадрида, спортивное сооружение Beti Jai fronton, кладбище Сан-Исидро, Генеральный штаб воздушного командования, Дом Мексики в Испании, Фонд Хосе Ортега и Гассет-Грегорио Мараньон, Русская православная Церковь, театр Лопе де Вега, Конгресс депутатов, Медицинский колледж Мадрида и другие. Из многолетних участников выделяются Музей королевы Софии, Исторический сад El Capricho, здание Банка Испании, Фондовая биржа Мадрида, Национальная библиотека Испании, пишет espanarusa.com.

«Это возможность познакомиться с городскими пространствами, которые кажутся призрачными», – объяснил делегат проекта Андреа Леви во время его презентации и официального открытия в прошлую пятницу во дворце Palacio de Linares. Этот дворец тоже входит в список 156 культурных объектов, которые могут в будущем стать объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он так же отметил, что эта инициатива позволяет узнать больше об истории этих мест и своими глазами увидеть повседневную жизнь в их стенах. «В данном случае речь идет не о том, чтобы пойти в библиотеку, чтобы взять книгу, или в музей, чтобы увидеть картину, а о том, чтобы просто наслаждаться самим зданием», – добавил делегат.

В этих городских пространствах будут проводиться не только экскурсии, но и различные лекции, театрализованные представления, семинары и детские мероприятия, призванные познакомить жителей и гостей с многогранной историей города. Ожидается, что до 18 октября несколько экспертов ЮНЕСКО посетят некоторые из этих объектов, чтобы оценить их культурную ценность с точки зрения связи с городской средой. Одной из обязательных остановок, которую сделают эксперты, будет один из главных бульваров столицы с множеством культурных объектов Paseo del Prado. Они планируют встретиться с муниципальным правительством и экспертами Городского совета в ближайшие дни, чтобы из первых уст узнать о культурном и художественном наследии Paseo del Prado и El Buen Retiro. Ожидается, что в июле следующего года ЮНЕСКО опубликует свое решение о том, станет ли этот район Мадрида частью Всемирного наследия.