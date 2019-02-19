Испания: музей Chillida Leku вновь откроет свои двери

Культурный центр, посвященный творчеству баскского художника и скульптора, был открыт в 2000 году, но с 2001-го был доступен только по предварительной записи.

Семья скульптора была вынуждена пойти на такой шаг из-за кризиса и отсутствия государственной поддержки, а 31 декабря 2010 года музей был и вовсе закрыт в связи с тяжелой экономической ситуацией в семье.

Chillida Leku – это музей на открытом воздухе, расположенный в местечке Эрнани (Гипускоа), где собрана коллекция наиболее значимых работ художника. На днях члены его семьи сообщили, что снова посетить музей можно будет уже в апреле, а сейчас там ведутся восстановительные работы, которые бережно обновят экспонаты и позволят посетить скульптурную композицию большему количеству человек. Работами руководит аргентинский архитектор Луис Лаплас с участием голландского специалиста Пьета Удольфа и внука скульптора, пишет espanarusa.com.

Работы баскского артиста выставлены на заднем дворе усадьбы Zabalaga, что находится в музейном центре в Эрнани. Этот традиционный баскский дом XVI века представляет собой центральное здание всего музейного комплекса и выглядит сейчас именно таким, каким он был при жизни самого скульптора, с небольшими изменениями в комфорте и доступности. Кроме него, посетителей будет ожидать входной павильон, кафе и магазинчик рядом с парковкой.

Chillida Leku находится в пригороде Эрнани, ближе к Сан-Себастьяну, и представляет собой пространство в 11 гектаров, где расположена усадьба Zabalaga и 40 скульптур на открытом воздухе. Этот комплекс был создан силами сына скульптора Эдуардо Чильиды и его супруги.