Испания: Музей Прадо в Мадриде приобщается к технологиям будущего

У музея Прадо насчитывается уже около 479 000 подписчиков в этой социальной сети, поэтому пинакотека делится новостями и репортажами с жителями всего мира. Одно прикосновение к экрану и через секунду подписчики переносятся в его залы и наслаждаются бесплатной экскурсией. Если ввести хэштег #Prado200 в Twitter, то можно увидеть один из современных эмодзи, который создан на основе картины «Рыцарь с рукой на груди», нарисованной испанским художником Эль Греко в 1580 году. Мотив XVI века, используемый в социальной сети XXI века. Мог ли кто-то такое предсказать?

Профиль музея Прадо в социальных сетях датируется 2008 годом, но за последние 10 лет там произошли глобальные изменения. Раньше на страницах в соцсетях публиковалась лишь та информации, которую можно было также найти на их веб-сайте. Теперь же музей перешел к активному взаимодействию со своими подписчиками с использованием всех возможных современных инструментов. Таким образом, в апреле прошлого года он получил премию Webby в категории Социальные сети. Музей также присоединился к инициативе #10YearChallenge, демонстрирующей произошедшие изменения. Например, был опубликован портрет маленькой принцессы Маргариты, созданный Веласкесом в 1656 году, и ее портрет в виде грустной девушки в черном одеянии после смерти своего отца Филиппа IV, который создал Хуан Батиста Мартинес дель Масо десять лет спустя.

За публикациями и репортажами для социальных сетей стоит техник по управлению цифровой коммуникацией Хавьер Сайнс-де-лос-Террерос, который рассказывает о необходимости контакта с посетителями не только во время их визита, но также и до, и после, чтобы поддержать растущий интерес. Отдельную работу ведут реставраторы музея, которые применяют современные технологии, чтобы каждая картина попадала к зрителю в первозданном виде, раскрыв все свои секреты. Взгляд и руку реставратора не могут заменить современные технологии, но они позволяют увидеть те участки, которые невозможно увидеть человеческим глазом. Например, те части рисунка, которые художник рисовал ранее, но затем закрасил другими слоями. В подвале находится закрытая комната с последней моделью рентгеновского рефлектографического аппарата, подаренного американскими партнерами музея. «Преимущество состоит в том, что теперь мы можем не запрашивать такого рода исследования в других местах, а делать их самостоятельно намного быстрее», – говорит Ана Гонсалес Мосо, старший техник департамента реставрации.

Чтобы полностью внедриться в мир цифровых технологий будущего, эксперты разрабатывают мобильное приложение, которое даст возможность знакомиться со знаковыми шедеврами искусства и отправляться на виртуальную экскурсию по музею в полном одиночестве. Для этого музей в течение нескольких лет собирает и объединяет цифровые данные и записи. Нельзя забывать, что каждая запись имеет свою цену. В 2018 году музей получил около 19,2 миллиона евро за продажу цифровой информации. Эта инициатива все еще находится на первом этапе своей разработки. Ноэлия Ибаньес, руководитель службы анализа и статистики, надеется, что в течение пяти лет проект будет полностью реализован и превратится в цифровую дверь в будущее, которое уже давно выходит за рамки простой покупки входного билета в музей через интернет, пишет espanarusa.com.